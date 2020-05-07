شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يرتفع بأكثر من 2% بدعمٍ من إجراءات زيادة السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل اتخاذ الشركة إجراءات من شأنها دعم الميزانية والسيولة لديها لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" وأضرار هبوط مبيعات السيارات.



وأصدرت "جنرال موتورز" سندات بعائد ثابت بهدف جمع مليارات الدولارات، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لدى الشركة.



يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية والتي سجلت من خلالها 294 مليون دولار خلال الربع السنوي الأول.

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هذا، وامتلكت "جنرال موتورز" سيولة بنحو 33.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول شملت سيولة نقدية وأخرى في شكل أصول وأوراق مالية قابلة للتسويق.



وعلاوة على ذلك، قررت الشركة أيضا تعليق التوزيعات النقدية للمساهمين وحتى برنامج إعادة شراء الأسهم في ظل الجهود الرامية لتقليل أضرار أزمة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 2.5% وأغلق الجلسة عند 22.4 دولار ، وسجل أعلى سعر عند 22.9 دولار وأقل سعر عند 22.03 دولار.