شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تعلن تسجيل خسائر فصلية قبل إغلاق السهم على مكاسب بأكثر من 11% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم "أوبر تكنولوجيز" جلسة الخميس على ارتفاع قوي، لكنه قلص مكاسبه خلال تعاملات ما بعد الإغلاق عقب إعلان الشركة عن تسجيل خسائر فصلية في الربع السنوي الأول بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وأعلنت "أوبر" تسجيل خسائر بحوالي 2.94 مليار دولار أو ما يعادل 1.70 دولار للسهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بخسائر بحوالي 1.01 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بينما كانت التوقعات تشير إلى خسائر بحوالي 84 سنتاً للسهم.

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وارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية بنسبة 14% إلى 2.54 مليار دولار في الربع الأول من 3.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، لكنها دون توقعات عند 3.55 مليار دولار.



وأكد المدير التنفيذي للشركة "دارا خسروهاشي" بأن خدمات "أوبر" تلقت صفعة قوية من انتشار فيروس كورونا حول العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر" بنسبة 11.2% إلى 30.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 31.6 دولار وأقل سعر عند 29.5 دولار.