- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تقفز بنحو 4% معوضة خسائر الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في انتظار بيانات الوظائف الشهرية للوقوف على حالة سوق العمل الأمريكي.
وكشفت بيانات اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة بنحو 677 ألف طلب إلى 3.169 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.
وكانت بيانات "إيه دي بي" قد أظهرت أمس فقدان القطاع الخاص المريكي 20.2 مليون وظيفة في أبريل/نيسان بينما توقع محللون فقدان 20.5 مليون وظيفة.
وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة عن حجم وتيرة التوظيف في الشهر الماضي بوجه عام مع توقعات بارتفاع معدل البطالة وفقدان الملايين من الوظائف.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.8 نقطة.
وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 3.8% إلى 15.59 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.695 دولار وأقل سعر عند 14.92 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر عقود الفضة تقفز بنحو 4% معوضة خسائر الجلسة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.