الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النفط يرتفع بفعل زيادة سعر الخام السعودي وانتعاش صادرات الصين

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن زادت السعودية أسعار البيع الرسمية لخامها وعقب زيادة مفاجئة في الصادرات الصينية الشهر الماضي مما غذى الآمال حيال مزيد من التحسن في الطلب على الوقود.

ارتفع خاما القياس الأمريكي وبرنت ارتفاعات قوية هذا الأسبوع مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل المفروضة بسبب فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود ولو بشكل متواضع. يتزامن ذلك أيضا مع تراجع في إنتاج النفط العالمي مما يكبح تخمة المعروض.

وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 1.02 دولار بما يعادل 3.4 بالمئة إلى 30.74 دولار للبرميل، بمكاسب نحو 16 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.78 دولار أو 7.4 بالمئة مسجلا 25.77 دولار، ليتجه صوب أعلى إغلاق له منذ السادس من ابريل نيسان وبمكاسب أكثر من 30 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا أوروبا، ”تخفيضات الإنتاج وإرهاصات إعادة فتح الاقتصادات في شتى الأنحاء تؤتي نتائج مرغوبة.“

كانت أسعار عقد أقرب استحقاق لخام غرب تكساس نزلت عن الصفر في 20 ابريل نيسان للمرة الأولى على الإطلاق وذلك قبيل حلول أجل عقد مايو أيار.

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وزادت واردات الصين النفطية إلى 10.42 مليون برميل يوميا في ابريل نيسان من 9.68 مليون برميل يوميا في مارس آذار، وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك للأشهر الأربعة الأولى من 2020.

لكن إجمالي واردات السلع تراجع، مما ينبئ بأن أي تعاف لن يكون سريعا في ظل ركود الاقتصادات في أنحاء العالم.

ورفعت السعودية أسعار البيع الرسمية لشحنات يونيو حزيران بعد تقليص صادرات مايو أيار إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من عشر سنوات عقب اتفاق المنتجين العالميين على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.