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شكرا لقرائتكم خبر عن "اورنچ مصر" تتعاون مع "بنك الطعام المصري" لتوفير 50 ألف كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من "كورونا".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار تكثيف جهودها المجتمعية في شهر رمضان، اعلنت "اورنچ مصر" عن تكفلها بإطعام 50 ألف أسرة مصرية من أسر العمالة اليومية غير المنتظمة وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري".
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للحملات المجتمعية المختلفة التي اتخذتها اورنچ لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين.
وبموجب الحملة الجديدة ستقوم اورنچ بتوفير المواد الغذائية الاساسية في 6 محافظات وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة والإسكندرية وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري" و من خلال 562 جمعية في هذه المحافظات والتي بدورها ستقوم بتوزيع 50 الف كرتونة غذائية على الأسر المستحقة والاكثر احتياجاً طبقاً لقاعدة بيانات بنك الطعام المصري والجمعيات الخيرية المشاركة في المبادرة.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تقوم به اورنچ في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حيث تبذل اورنچ قصاري جهدها في استهداف وتوصيل الدعم إلى مستحقيه بطرق ووسائل مختلفة من خلال التعاون مع مؤسسات خيرية محترفة وذات خبرة طويلة في العمل التطوعي والإنساني.
مساعدات غذائية لأورانج (3)
كانت هذه تفاصيل خبر "اورنچ مصر" تتعاون مع "بنك الطعام المصري" لتوفير 50 ألف كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من "كورونا".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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