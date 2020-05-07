شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى هيرميس و"CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 181.617 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى- مصر إلى 82.543 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز للتعمير عند 697.542 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 462.267 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.030 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 275.622 مليون شهادة، عامر جروب عند 231.967 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.625 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 84.195 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 80.277 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.706 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.154 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.363 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 11678 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 1154 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 730 نقطة.