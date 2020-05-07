شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 7-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 7-5-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.363 مليار جنيه.

إيقاف تداول 60 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 60 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم وهم العامة للصوامع والتخزين، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مطاحن مصر العليا، الاستثمار العقارى العربى، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للألومنيوم، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سماد مصر، العقارية للبنوك الوطنية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى،العبوات الطبية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مصر لصناعة الكيماويات، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الإسكندرية للغزل والنسيج، التعمير والاستشارات الهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، المتحدة للإسكان والتعمير، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، العامة لمنتجات الخزف والصينى، سيدى كرير للبتروكيماويات، مصرف أبوظبى الإسلامى، العربية لحليج الأقطان، البويات والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.363 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 344.4 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.4 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.22%، والعرب على 5.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.48%.

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ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.2 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.7 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 11678 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 1154 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 730 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.





المصرية لصناعة النشاأعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالى الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض شراء أسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بلغت 48.8 مليون سهم بنهاية فترة العرض اليوم الخميس.