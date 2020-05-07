شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. و"دبى" تربح 25 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط قطاعات قيادية، وواصلت بورصة البحرين التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وعاودت مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الحمراء، فيما ارتفعت بورصة دبى وحيدة بنسبة 0.18%، وربح رأس المال السوقي 25 مليون درهم.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسرا 26.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6628.53 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.16% خاسرا 153.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6972.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 177.5 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفع 58 سهما، فيما تراجع 124 سهما.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3.02%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.85%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.48%، ثم قطاعى الاتصالات والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.09%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.49%.

وجاء سهم "أسمنت اليمامة"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 3.73%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 3.51%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 3.37%، فيما جاء سهم "بحر العرب" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.87%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 3.68%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 3.49%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.95% خاسراً 46.75 ليغلق عند مستوى 4861.92 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% خاسراً 58.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5230.17 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.57% خاسراً 23.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4137.93 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.89%، خاسراً 36.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4035.02 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 128 مليون سهم بقيمة 24.7 مليون دينار كويتى عبر 5689 صفقة.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.40%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.20%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%.

وجاء سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.71%، ثم شركة كي جي إل لوجيستك بنسبة 7.87%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.73% ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 10%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.09%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.67% خاسراً 8.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.73 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، بختام التعاملات 23.9 مليون سهم بقيمة 13 مليون درهم، وجاءت الزيادة بحجم التداول نتيجة إدراج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 شهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من اليوم الخميس.

وتراجع قطاع البنوك التجارية ببورصة البحرين، بنسبة 31.39%، بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.42% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 2%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.93%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.65% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن بنسبة 0.99%، شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 0.91%، شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.3%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.81% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.01%.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحاً 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1922.61 نقطة، مدفوعا بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 182.4 مليون سهم محققة ما قيمته 188.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3833 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 10 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.17%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.79%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.39%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.57%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 40.2 مليون ورقة بقيمة 32.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 4.57%.