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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب تصريحات بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس في أعقاب بيان بنك إنجلترا وقراره بشأن السياسة النقدية.
وأعلن البنك المركزي البريطاني اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير تماشيا مع توقعات الأسواق بشكل كبير.
وذكر مسؤولو بنك إنجلترا بأنهم سيتخذون كافة ما يلزم من إجراءات وخطوات من شانها دعم الاقتصاد في المملكة المتحدة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
هذا، وقد أبقى بنك إنجلترا أيضاً على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 645 مليار جنيه إسترليني دون تغيير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه حكومة رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" للكشف عن خطتها لإعادة فتح الاقتصاد.
وكان "جونسون" قد كشف أمس عن أنه سيعلن في خطاب متلفز نهاية الأسبوع الجاري عن خطته لبدء إجراءات إعادة فتح الاقتصاد وتخفيف القيود عن المواطنين بداية من يوم الإثنين المقبل.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2361، وسجل أعلى سعر عند 1.2418 وأقل سعر عند 1.2267.
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