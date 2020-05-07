شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز بأكثر من 2% بعد جلستين من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بعد جلستين من الخسائر حيث تلقى المعدن النفيس دعما من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والمخاوف من صدور بيانات حكومية سلبية في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل اليوم انخفاض عددد طلبات إعانة البطالة بنحو 677 ألف طلب إلى 3.169 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي ليرتفع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 33.5 مليون طلب خلال سبعة أسابيع فقط.

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يأتي ذ لك قبيل بيانات الوظائف الشهرية عن أبريل/نيسان والتي ستصدر غدا الجمعة وسط توقعات بارتفاع قوي في معدل البطالة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 2.2% إلى 1725.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1733.2 دولار وأقل سعر عند 1683.9 دولار.