شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض في انتظار بيانات سوق العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس أمام أغلب العملات الرئيسية وسط ترقب في الأسواق عن كثب لتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.



كانت بيانات حكومية قد كشفت اليوم عن انخفاض عددد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بنحو 677 ألف طلب إلى 3.169 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي ليرتفع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 33.5 مليون طلب خلال سبعة أسابيع فقط.

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ومن المنتظر إعلان وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة عن بيانات الوظائف الشهرية وسط توقعات بفقدان أكثر من عشرين مليون وظيفة في الشهر الماضي وارتفاع معدل البطالة مقارنة بمارس/آذار.



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد رتامب" بأن إدارته عازمة على المضي قدما في إجراءات إعادة فتح الاقتصاد حتى لو زاد عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.8 نقطة.