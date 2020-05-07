شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت المدينة ترتفع 70% خلال الربع الأول لزيادة كمية وقيمة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت المدينة، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 70.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 70.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 41.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 70.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 42.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات والإيرادات الأخرى إضافة إلى انخفاض طفيف في المصاريف الإدارية والعمومية.

وارتفعت الإيرادات إلى 170.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 137.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 180.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 112.3 مليون ريال في العام 2018.