شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح زجاج تتراجع 50% خلال الربع الأول بعد تسجيل خسائر تشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 50% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 2.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

Advertisements

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى تسجيل خسائر تشغيلية من أعمال نشاط العبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات. كما يعود السبب ايضا الى انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة العاملة في نشاط الزجاج المسطح بسبب انخفاض المبيعات.

وتراجعت الإيرادات إلى 22.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 26 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 30.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 30.6 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2019 إلى تحقيق خسارة في نشاط العبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة العاملة في نشاط الزجاج المصطح بسبب انخفاض مبيعاتها وقيامها بأعمال صيانة.