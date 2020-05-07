شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من الوصول إلى هدفنا المنتظر عند 26.80، لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي من هناك ليهاجم دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق اليوم دون هذا الدعم سيدفع السعر لاختبار مستوى 22.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما التماسك فوق دعم القناة سيقود السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف ممتدة تصل إلى 30.00.

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