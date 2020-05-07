شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية الآن ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 1.0840، والتي تمثّل عامل الحماية الأول لسيناريو الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، حيث يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ودون 1.0865 لاستمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.0700 ثم 1.0640.

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