شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الخميس.. الاحتياطى النقدى ينخفض لـ 37 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى اليوم الخميس، عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها هو ما أعلنه البنك المركزى المصرى حول تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 37 مليار دولار.

انتظام صرف المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه

أكد مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن عمليات صرف المعاشات للمستحقين من مكاتب البريد منتظمة على مستوى الجمهورية، حيث يلتزم المستحقين بالإجراءات الصحية والوقائية التى وضعتها الهيئة لعدم الازجحغم والتكدس والوقوف بمسافات أمنة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المصدر لليوم السابع، أن صرف المعاشات للمستحقين تتم عبر 4600 منفذ علي مستوى الجمهورية، وقد بدأت اليوم عمليات صرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه، وسيتم استئناف صرف المعاشات السبت المقبل لتلك الشريحة.

ويتم صرف المعاشات الأكثر من 3000 جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مايو، وكانت قد أعلنت الهيئة صرف المعاشات بدون حد أقصى من ماكينات ATM اعتبار من الجمعة 1 مايو، أما صرف المعاشات المحولة على البنوك بدأ من الأحد الماضي الموافق 3 مايو.

المالية : تحقيق التوازن بين الحفاظ على المواطن واستمرار الإنتاج

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، مشددًا على ضرورة التزام الكافة: أفرادًا ومؤسسات بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وضمان انحسار تداعياته على كل المستويات.

قال الوزير، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو ٤٠ مليار جنيه من المائة مليار جنيه التى تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو ٥,١ مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.

تراجع لاحتياطى النقدى

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قال البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر سجل نحو 37.037 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020، مقارنة بـ 40 مليار دولار فى نهاية مارس 2020، بتراجع قدره نحو 3.1 مليار دولار، وهى موارد لتغطية احتياجات السوق المصرية.

وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

ارتفاع الأسهم الأمريكية

قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء، بعد زيادة مفاجئة في الصادرات الصينية وارتفاع في أسعار النفط مما داعب الآمال في تعاف اقتصادي أسرع، وخفف من قتامة تقرير أسبوعي جديد لا يبعث على التفاؤل عن طلبات إعانة البطالة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 172.57 نقطة بما يعادل 0.73 بالمئة ليصل إلى 23837.21 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 29.84 نقطة أو 1.05 بالمئة مسجلا 2878.26 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 119.39 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 8973.78 نقطة.

انتعاش معظم بورصات الخليج والسعودية تخالف الاتجاه

ارتفعت معظم البورصات الرئيسية في الخليج اليوم الخميس، بقيادة مكاسب في أسهم البنوك التي اشتراها مستثمرون عند انخفاضها، لكن السعودية خالفت الاتجاه الصعودي.

وربح مؤشر بورصة أبوظبي واحدا بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 3.3 بالمئة.

لكن سهم بنك أبوظبي التجاري انخفض 0.5 بالمئة. وبعد الجلسة، أعلن البنك انخفاض صافي الربح 84 بالمئة في الربع الأول إذ سجل البنك مخصصات انخفاض في القيمة بواقع 1.072 مليار درهم (292 مليون دولار) بفعل الانكشاف على ديون شركة إدارة المستشفيات المتعثرة إن.إم.سي هيلث وفينابلر.