شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطرح مناقصة لشراء 69 ألف طن من الزيوت النباتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس إن مشتري الحبوب الحكومي التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 69 ألف طن من الزيوت النباتية. يمكن للموردين تقديم عروض لزيت الصويا أو زيت الكانولا من مناشئ خيارية. وتغلق المناقصة غدا الجمعة الثامن من مايو أيار. تطلب تونس التوريد على ثماني دفعات محتملة بين 22 يونيو حزيران والخامس من نوفمبر تشرين الثاني. ومن المرجح قبول زيت الكانولا فقط في حالة عرضه بسعر أرخص من زيت الصويا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تطرح مناقصة لشراء 69 ألف طن من الزيوت النباتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.