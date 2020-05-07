شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقفز مع تدعم آمال التعافى بعد بيانات صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء، بعد زيادة مفاجئة في الصادرات الصينية وارتفاع في أسعار النفط مما داعب الآمال في تعاف اقتصادي أسرع، وخفف من قتامة تقرير أسبوعي جديد لا يبعث على التفاؤل عن طلبات إعانة البطالة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 172.57 نقطة بما يعادل 0.73 بالمئة ليصل إلى 23837.21 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 29.84 نقطة أو 1.05 بالمئة مسجلا 2878.26 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 119.39 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 8973.78 نقطة.

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