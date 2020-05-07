شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد: انتظام صرف المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن عمليات صرف المعاشات للمستحقين من مكاتب البريد منتظمة على مستوى الجمهورية، حيث يلتزم المستحقين بالإجراءات الصحية والوقائية التى وضعتها الهيئة لعدم الازجحغم والتكدس والوقوف بمسافات أمنة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المصدر لليوم السابع، أن صرف المعاشات للمستحقين تتم عبر 4600 منفذ علي مستوى الجمهورية، وقد بدأت اليوم عمليات صرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه، وسيتم استئناف صرف المعاشات السبت المقبل لتلك الشريحة.

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ويتم صرف المعاشات الأكثر من 3000 جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مايو، وكانت قد أعلنت الهيئة صرف المعاشات بدون حد أقصى من ماكينات ATM اعتبار من الجمعة 1 مايو، أما صرف المعاشات المحولة على البنوك بدأ من الأحد الماضي الموافق 3 مايو.

ويتم صرف المعاشات من خلال 4600 منفذ علي مستوى الجمهورية، من بينهم 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة وذلك منعا للتزاحم والتكدس وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.