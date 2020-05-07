رويترز: دبى تجرى محادثات بشأن تمويل بدعم من إيرادات رسوم الطرق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي تجري محادثات مع البنوك لجمع تمويل بمليارات الدولارات سيكون مدعوما بإيرادات رسوم الطرق، أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة وسط أزمة فيروس كورونا.
وقالت المصادر إن الإمارة تجري مناقشات مع البنوك للحصول على تمويل قد تبلغ قيمته المليارات ستجمعه هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وسيسدد القرض من إيرادات هيئة الطرق ومن دخل نظام التحصيل الإلكتروني للرسوم "سالك" الذي تديره الهيئة.
وقال أحد المصادر إن المناقشات الجارية "جادة" لكن لم يتضح بعد إن كانت الصفقة ستشمل توريق إيرادات رسوم الطرق.
وأحجمت دائرة المالية لدبي عن التعليق في حين لم ترد هيئة الطرق حتى الآن على طلب للتعقيب.
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