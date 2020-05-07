شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه مع صعود "برنت" أعلى 31 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مدعومة ببيانات صينية إيجابية فضلا عن التفاؤل بشأن الطلب العالمي مع إعادة فتح الاقتصادات.



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع وارداتها من النفط إلى 10.42 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي بعد تسجيل واردات عند 9.68 مليون برميل يومياً في مارس/آذار السابق له.



وأظهرت بيانات صينية أيضا ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 3.5% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنسبة 15.7%.

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وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج تم تفعيله بداية من الشهر الجاري حيث يتم بناء عليه خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهرين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.1% إلى 25.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.7 دولار وأقل سعر عند 23.4 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 4.3% إلى 31.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 31.8 دولار وأقل سعر عند 29.21 دولار.