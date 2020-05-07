شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بأكثر من 1% مدعوماَ ببيانات الصادرات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات الصادرات الصينية الإيجابية عن شهر أبريل/نيسان الماضي فضلا عن بيانات الميزان التجاري في أستراليا.



وأعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع الصادرات بنسبة 3.5% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنسبة 15.7% بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وانخفضت الواردات الصينية أيضا بنسبة 14.2% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بانخفاض نسبته 11.2%.

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وسجل الميزان التجاري الصيني فائضا يقدر بحوالي 45.34 مليار دولار، وهو ما حطمم توقعات أشارت إلى تحقيق 6.35 مليار دولار فقط.



وعلى الجانب الأسترالي، أظهرت بيانات حكومية تحقيق الميزان التجاري فائضا يقدر بـ10.60 مليار دولار أسترالي أعلى من توقعات عند 6.40 مليار دولار أسترالي.



يأتي ذلك على الرغم من استمرار أزمة "كورونا" واستعدادات العديد من الاقتصادات على مستوى العالم لاستئناف العمل والعودة للحياة الطبيعية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 0.6498، وسجل أعلى سعر اليوم عند 00.6501 أقل سعر عند 0.6378.