الاقتصاد

الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات رغم صدور بيانات ضعيفة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس على الرغم م صدور بيانات حكومية سلبية في الولايات المتحدة تؤرق المسيتثمرين والمحللين بشأن سوق العمل.


وتتاابع الأسواق عن كثب إجراءات إعادة فتح الاقتصادات في الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية  بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة "".

Advertisements


وحذر البعض في الأوساط الأمريكية من هذه الخطوة واحتمالات أثرها السلبي على صحة المواطنين، ورغم ذلك، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته ستمضي قدما في إعادة فتح الاقتصاد حتى لو زاد عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.


وكمشفت بيانات حكومية اليوم صادرة عن وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض عددد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بنحو 677 ألف طلب إلى 3.169 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي ليرتفع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 33.5 مليون طلب خلال سبعة أسابيع فقط.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 280 نقطة) إلى 23945 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 8956 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 2884 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات رغم صدور بيانات ضعيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا