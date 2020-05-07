شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس على الرغم م صدور بيانات حكومية سلبية في الولايات المتحدة تؤرق المسيتثمرين والمحللين بشأن سوق العمل.



وتتاابع الأسواق عن كثب إجراءات إعادة فتح الاقتصادات في الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة "كورونا".

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وحذر البعض في الأوساط الأمريكية من هذه الخطوة واحتمالات أثرها السلبي على صحة المواطنين، ورغم ذلك، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته ستمضي قدما في إعادة فتح الاقتصاد حتى لو زاد عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.



وكمشفت بيانات حكومية اليوم صادرة عن وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض عددد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بنحو 677 ألف طلب إلى 3.169 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي ليرتفع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 33.5 مليون طلب خلال سبعة أسابيع فقط.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 280 نقطة) إلى 23945 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 8956 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 2884 نقطة.