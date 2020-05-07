شكرا لقرائتكم خبر عن عقود البلاديوم ترتفع بنحو 3% في محاولة لالتقاط الأنفاس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل محاولات المعدن الصناعي التقاط الأنفاس من الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة والتي دفعته بعيدا عن الحاجز النفسي 2000 دولار الذي سجله في وقت سابق هذا العام.



تأتي المكاسب في الوقت الذي تستعد فيه بعض الولايات الأمريكية لإجراءات إعادة فتح اقتصاداتها وقطاعاتها التجارية والصناعية والخدمية المختلفة بشكل تدريجي بعد أسابيع من الإغلاق في ظل ازمة فيروس "كورونا.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالأمس أن إدارته ستباشر إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والصناعية بشكل تدريجي حتى لو زاد عدد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي.

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وأكد "ترامب" بأنه لا يريد أن يكون متشائما، لكن من المتوقع ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 100 ألف حالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة من نحو 70 ألف حالة حاليا.



وتلقى البلاديوم دعماً من التفاؤل حول إعادة فتحج مصانع السيارات والطلب مجددا على هذا المعدن المستخدم في تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 1807.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1810 دولارات وأقل سعر عند 1761.5 دولار.