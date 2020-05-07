شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الكهربائية تُعلن عن إغلاق مؤقت لمصنعين بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن إغلاق مؤقت لمصنعين من مصانعها، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن أعمال الشركة ستتأثر من جراء الإغلاق المؤقت لمصتعميها.

وأشارت الشركة إلى أن المصنعين اللذان ستلحق بهما أعمال الإغلاق المؤقت هما: مصنع شركة محولات الطاقة السعودية ومصنع حوامل الكابلات، وذلك بسبب إغلاق المدينة الصناعية الثانية في الدمام من قبل الجهات المختصة.

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وبحسب البيان، يصعب تحديد الأثر المالي في ظل عدم وضوح الإطار الزمني للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 40.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات من 705.9 مليون ريال إلى 577.6 مليون ريال بسبب انخفاض الطلب من أحد العملاء الرئيسيين وتأجيل التوريد لبعض المشاريع، كذلك ارتفعت المصروفات المالية من 9.3 مليون ريال إلى 11.1 مليون ريال بسبب إرتفاع تكلفة ومستوي التمويل .