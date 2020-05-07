شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية ألجوف الزراعية تُقر توزيع 0.5 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الجوف للتنمية الزراعية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2019 بما يعادل ما نسبته 5% مـن رأس المال بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن الجمعية فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

وبحسب البيان، قررت الجمعية إيقاف نسبة التجنيب البالغة 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة لبلوغ الاحتياطي النظامي 30% وأكثر من رأس المال.

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يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 15 مليون ريال مستحقة على عدد 30 مليون سهم، وبحصة تبلغ 50 هللة، بما نسبته 5% من قيمة السهم الإسمية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الجوف حققت صافي خسائر بلغ 20.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 35.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض مبيعات العام بنسبة 37.47% بقيمة 134.49 مليون ريال، وارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات من 71.19% إلى 81.96% مما كان له أثر على إنخفاض مجمل الربح بقيمة 62.88 مليون ريال بنسبة 60.83%.