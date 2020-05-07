شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر تكوين ترتفع 50% بالربع الأول لانخفاض إيرادات المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة تكوين المتطورة للصناعات، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 49.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 18.8 مليون ريال مقابل خسائر 12.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 5.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 432 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

Advertisements

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك بالرغم من انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، والمصاريف المالية.

وتراجعت الإيرادات إلى 274 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 303.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 96.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 39.7 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات وزيادة المصاريف الادارية والعمومية وزيادة المصروفات التمويلية.