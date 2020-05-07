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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب ذروة 4 أسابيع بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، لتقترب من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، يدعم هذا الارتفاع انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع المخزونات التجارية بأقل من التوقعات ،وتراجع إنتاج النفط للأسبوع الخامس على التوالي.
ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 7% إلى مستوي 26.68$ ،من مستوى الافتتاح عند 25.87$، وسجل أدنى مستوي عند 24.98$ ،وصعد خام برنت بنسبة 7.1% إلى مستوي 31.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 29.70$ ، وسجل أدنى مستوي عند 29.24$.
فقد الخام الأمريكي ،عند تسوية الأسعار بالأمس ، نسبة 6% ، فى أول خسارة خلال السبعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات ، أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 27.95$ للبرميل.
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت أطول سلسلة مكاسب يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وانخفضت بنسبة 6.7% ، بعدما سجلت مستوي 32.21$ للبرميل الأعلى منذ 14 نيسان/أبريل الماضي.
أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى الأول من أيار/مايو، فى الزيادة الخامسة عشر أسبوعيا على التوالي ،أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 8.5 مليون برميل ،أقل من زيادة الأسبوع الأسبق 9 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بحوالي 3.2 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،فى علامة استمرار التحسن فى مستويات الطلب المحلي فى البلاد.
وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل ، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.9 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.
ويدعم الأسعار أيضا ، بيانات أفضل من التوقعات عن الميزان التجاري الصيني فى نيسان/ أبريل ، فى علامة إيجابية على تعافي ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم سريعا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
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