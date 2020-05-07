شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى أسبوع قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل توالي التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 100.27 نقطة الأعلى فى أسبوع ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.21 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.97 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد توقعات جديدة قاتمة عن الاقتصاد العالمي.

توقعت المفوضية الأوروبية بالأمس انكماش اقتصاد منطقة اليورو بمعدل قياسي بنحو 7.7% فى عام 2020 بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 ، وقالت أن أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

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ولا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع توالي التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا.

قال المركزي البريطاني يوم الخميس إن المملكة المتحدة تتجه صوب تسجيل أكبر تراجع اقتصادي فى أكثر من 300 عام بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،وتوقع انكماشا بمعدل 14% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة منذ أوائل القرن الثامن عشر.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم مدي تفاقم أضرار سوق العمل لأكبر اقتصاد فى العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد ، المزيد من البيانات السلبية تعكس تدهور أوضاع العمالة ،وتضغط على المسؤولين الأمريكيين لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 3,000 مليون فى الأسبوع المنتهي 2 أيار/مايو من 3.839 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدي غلق الاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام 30.3 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،فمن المرجح أن يرتفع معدل البطالة الأمريكية إلى 16% فى نيسان/أبريل الماضي.