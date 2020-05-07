شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بعد بيانات أفضل من التوقعات عن الصادرات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع تحسن معنويات المستثمرين ، عقب صدور بيانات أفضل من التوقعات عن الصادرات الصينية خلال نيسان/أبريل ، فى علامة قوية على تعافي ثاني أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 11:21 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، بعدما حقق فى الجلسة السابقة ارتفاعا قويا بنحو 2.2%.

تعود خسارة الأمس إلى التوقعات القاتمة للمفوضية الأوروبية لاقتصاد منطقة اليورو ، قالت المفوضية أن الاقتصاد الأوروبي سيسجل انكماشا قياسيا عند 7.7% هذا العام ، وأكدت أن أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ،بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

Advertisements

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 3% ، بفضل توقعات زيادة أرباح القطاع خلال هذا العام بسبب ارتفاع مستويات الطلب بعد جائحة فيروس كورونا.

أعلنت الصين يوم الخميس عن زيادة 3.5% فى صادرات نيسان/أبريل ، على خلاف توقعات السوق بتسجيل انخفاض حاد ، وذلك بفضل استئناف المصانع للإنتاج بعد نجاح البلاد فى السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن اتفاق التجارة مع الصين.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.85% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.8 %.