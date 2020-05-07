شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة فيروس كورونا المركزي البريطاني يتوقع أسوأ تراجع اقتصادي فى 300 عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع البنك المركزي البريطاني يوم الخميس أن يسجل اقتصاد المملكة المتحدة خلال العام الجاري أكبر تراجع اقتصادي فى 300 عام بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

توقع البنك انكماش اقتصادي بمعدل 14% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة منذ أوائل القرن الثامن عشر ، على أن يعود للنمو سريعا بمعدل 15% فى 2021 مع تخفيف إجراءات العزل العام.