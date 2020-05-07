شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع استنادا على التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لترتد من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، استنادا على نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي خلال 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.8% إلى 1,696.05$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,681.93$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,681.34$ الأدنى منذ فى أسبوع تقريبا.

على صعيد تعاملات الأمس ، فقدت أسعار الذهب نسبة 1.25% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

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نشط الطلب على المعدن الثمين "الذهب" مرة أخرى كملاذ آمن ، فى ظل توالي التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا ،وطغي تأثير ذلك على إعلان بعض الدول البدء فى تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بالفيروس التاجي.

توقعت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة قياسية 7.7% فى 2020 بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 ، وقالت أن أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

وقال المركزي البريطاني يوم الخميس إن المملكة المتحدة تتجه صوب تسجيل أكبر تراجع اقتصادي فى أكثر من 300 عام بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،وتوقع انكماشا بمعدل 14% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة منذ أوائل القرن الثامن عشر.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.59 طن متري، فى أول انخفاض يومي منذ يوم 30 آذار/مارس الماضي ،لينزل الإجمالي إلى 1075.80 طن متري ،متخليا عن إجمالي 1076.39 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.