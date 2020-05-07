شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد جورج: صدرنا بدل طبية "جاون" للمستشفيات فى انجلترا بعد تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية إن المجلس تعاقد مع دولة انجلترا بالتعاون مع وزارة الصحة على توريد مستلزمات طبية خلال فترة تفشى فيروس كورونا بنسب كبيرة على مدار الشهور الماضية وأهمها لبس المستشفيات تحت مسمى "جاون" وهو البالطو الطبى أو البدل الطبية المستخدمة فى المستشفيات.

وأضاف جورج فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك تعاون بين المصدرين ووزارة الصحة لفتح خطوط تصديرية إلى الدول الأوروبية فى قطاع الصناعات الطبية ومنها المطهرات والكمامات، وغيرها من المستلزمات الطبية التى تحتاجها هذة الدول خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن 30 سبتمبر المقبل ستتغير الصورة العالمية لحركة التبادل التجارى على مستوى العالم أجمع ولابد أن تستغل مصر هذة الفرصة لصالحها.

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وتابع رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، أن أزمة كورونا حولت اعتماد الكثير من الدول من الصين والهند فقط إلى دول أخرى مثل مصر وهى فرصة جيدة لكى نثبت فيها قوة الصناعة المصرية فى توفير كافة التعاقدات التصديرية خاصة للدول الأوروبية، واعتمادها فيما بعد على المنتجات المصرية بديلا عن الصين والهند بعد انتهاء أزمة كورونا، خاصة وأن المنتج المصرى له مواصفات قياسية عالمية، بالإضافة إلى موقع مصر اللوجستى المتميز فى وصول السلع إلى السوق الأوروبية فى مدة لا تزيد عن 10 أيام فى حين أن السلع الصينية تصل إليها خلال 45 يوما .

وأوضح جورج، أن هناك مباحثات مع الجانب الأوروبى للتعاون مع الصناعات الطبية فى مصر وضخ استثمارات أوروبية جديدة لتساهم فى سد احتياجات الأسواق الأوروبية من خلال تصديرها من مصر، ولابد أن تقوم الصناعة المصرية بوضع استراتيجية مدروسة خلال 3 أشهر بأقصى تقدير وتقوم على قواعد محددة تهدف إلى دعم الصادرات وغزو الأسواق الأوروبية التى كانت تحتلها الصين والهند، لافتا إلى أن الفترة الحالية هى مرحلة بناء لأسواق جديدة تخدم الصادرات المصرية بدون دفع مصاريف تسويق مثلما كان يحدث من قبل .

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت تشكيل المجالس التصديرية فى دورة جديدة تبدأ اعتبارا من مايو الجارى لمدة 3 سنوات ومنها المجلس التصديرى للصناعات الطبية برئاسة ماجد جورج وعضوية كلا من أحمد حجازی - الشركة القابضة للأدوية ومحی حافظ- شركة بايونير، وهشام الفتا-شركة أميكو، وعماد لويز-شركة ميراكل، و آسر سلامة- شركة إيزي كير، وسوزان لطفي - شركة يونيليفر، وغادة الجنزوری مستشفى الجنزوری .