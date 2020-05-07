شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش معظم بورصات الخليج والسعودية تخالف الاتجاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم البورصات الرئيسية في الخليج اليوم الخميس، بقيادة مكاسب في أسهم البنوك التي اشتراها مستثمرون عند انخفاضها، لكن السعودية خالفت الاتجاه الصعودي.

وربح مؤشر بورصة أبوظبي واحدا بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 3.3 بالمئة.

لكن سهم بنك أبوظبي التجاري انخفض 0.5 بالمئة. وبعد الجلسة، أعلن البنك انخفاض صافي الربح 84 بالمئة في الربع الأول إذ سجل البنك مخصصات انخفاض في القيمة بواقع 1.072 مليار درهم (292 مليون دولار) بفعل الانكشاف على ديون شركة إدارة المستشفيات المتعثرة إن.إم.سي هيلث وفينابلر.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة بدعم من صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.6 بالمئة.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.4 بالمئة، مع تراجع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.8 بالمئة وتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 3.3 بالمئة.

وذكرت رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية على وشك إتمام قرض بقيمة عشرة مليارات دولار مع مجموعة من حوالي عشرة بنوك في إطار سعي أكبر منتج للنفط في العالم إلى سيولة مالية وسط انهيار في أسعار الخام.

وتجمع أرامكو القرض لدعم استحواذها على حصة 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وهي صفقة قيمتها 70 مليار دولار تقريبا. وارتفع سهم سابك 0.1 بالمئة.

نزل سهم بحر العرب لأنظمة المعلومات 4.9 بالمئة بعد أن تكبدت الشركة خسائر في الربع الأول من 2020.

Advertisements

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6629 نقطة.

أبوظبي.. ربح المؤشر واحدا بالمئة إلى 4062 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1923 نقطة.

البحرين .. هبط المؤشر 0.7 بالمئة إلى 1280 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3484 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 5230 نقطة.