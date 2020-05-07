الاقتصاد

بنك إنجلترا المركزى يتوقع ركود تاريخى للاقتصاد البريطانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر بنك إنجلترا المركزى، اليوم الخميس، من احتمال مواجهة الاقتصاد البريطانى لركود تاريخى عميق نتيجة لانتشار وباء "كوفيد-19"، وتوقع البنك المركزى، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم، حدوث انكماش لاقتصاد المملكة المتحدة بواقع الثلث خلال فترة 6 أشهر فقط، قائلاً إن السيناريو الأقرب للواقع هو انكماش الاقتصاد بنسبة 30% خلال نهاية النصف الأول من العام الجارى مقارنة بما كان عليه فى بداية 2020.

 

وأكد البنك، أن الاقتصاد البريطانى شهد تراجعاً خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 25% بعد تراجعه بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام نفسه.

 

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وأوضحت "إيه بى سى نيوز"، أن التوقعات تسير باتجاه ارتفاع نسبة البطالة داخل المملكة المتحدة إلى 9%.

 

وبرغم ذلك، توقع بنك إنجلترا المركزى بداية انتعاش الاقتصاد البريطانى مرة أخرى خلال النصف الثانى من عام 2020 مع بداية تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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