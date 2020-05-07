شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا المركزى يتوقع ركود تاريخى للاقتصاد البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر بنك إنجلترا المركزى، اليوم الخميس، من احتمال مواجهة الاقتصاد البريطانى لركود تاريخى عميق نتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتوقع البنك المركزى، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم، حدوث انكماش لاقتصاد المملكة المتحدة بواقع الثلث خلال فترة 6 أشهر فقط، قائلاً إن السيناريو الأقرب للواقع هو انكماش الاقتصاد بنسبة 30% خلال نهاية النصف الأول من العام الجارى مقارنة بما كان عليه فى بداية 2020.

وأكد البنك، أن الاقتصاد البريطانى شهد تراجعاً خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 25% بعد تراجعه بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام نفسه.

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وأوضحت "إيه بى سى نيوز"، أن التوقعات تسير باتجاه ارتفاع نسبة البطالة داخل المملكة المتحدة إلى 9%.

وبرغم ذلك، توقع بنك إنجلترا المركزى بداية انتعاش الاقتصاد البريطانى مرة أخرى خلال النصف الثانى من عام 2020 مع بداية تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.