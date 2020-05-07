شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى 1.29 ويسجل 21.60 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويت 1.29 دولار ليبلغ 21.60 دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 20.31 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وذلك وفقا لوكالة كونا.

واليوم واصلت أسعار النفط انخفاضها، مع معاناة القطاع من تنامي تخمة معروض الخام عالميا والانخفاض الحاد في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا مع استمرار قتامة التوقعات على الرغم من بيانات تُظهر ارتفاعا في واردات الصين من الخام في أبريل.

وتراجع خام برنت 0.8 % أو 24 سنتا مسجلا 29.48 دولار للبرميل بعد أن هبط بنسبة 4% أمس الأربعاء.

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ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4% أو 34 سنتا إلى 23.65 دولار للبرميل بعد أن تراجعت بنسبة اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وفقا لرويترز.

وتذبذبت عقود الخامين بين الارتفاع والهبوط خلال جلسة التداول الآسيوية في ظل تعاملات ضعيفة مع عطلات في بعض الأسواق بما في ذلك سنغافورة.

وبدأ تحالف أوبك + الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.