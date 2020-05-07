شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط عمان 1.45 دولار ليسجل 30.43 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 30.43 دولار وأفادت بورصة دبى للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضا بلغ 1.45 دولار مقارنة بسعر امس الذى بلغ 31.88.دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر مايو المقبل بلغ 34.85 دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 19.77 دولارًا سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ابريل الجارى وذلك وفقا لوكالة الانباء العمانية.

واليوم واصلت أسعار النفط انخفاضها، مع معاناة القطاع من تنامي تخمة معروض الخام عالميا والانخفاض الحاد في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا مع استمرار قتامة التوقعات على الرغم من بيانات تُظهر ارتفاعا في واردات الصين من الخام في أبريل.

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وتراجع خام برنت 0.8 % أو 24 سنتا مسجلا 29.48 دولار للبرميل بعد أن هبط بنسبة 4% أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4% أو 34 سنتا إلى 23.65 دولار للبرميل بعد أن تراجعت بنسبة اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وفقا لرويترز.

وتذبذبت عقود الخامين بين الارتفاع والهبوط خلال جلسة التداول الآسيوية في ظل تعاملات ضعيفة مع عطلات في بعض الأسواق بما في ذلك سنغافورة.