شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.363 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 344.4 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.4 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.22%، والعرب على 5.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.48%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.2 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.7 مليون جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 11678 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 1154 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 730 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.