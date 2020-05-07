شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. الكانتلوب بـ3 جنيهات والشمام بـ4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 7-5- 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اليوسفي يتراوح بين 4-9 جنيهات، والبرتقال الصيفي 3-7 جنيهات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-12جنيها للكيلو والخوخ العريشي يتراوح سعره ببين 5-8 جنيهات.

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وأشار النجيب لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري ليتراوح بين 5-10، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت والشمام 4-7 أسعار الجوافة 3-7 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.