شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم السنوى بتونس إلى 6.3% فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوى بتونس تسارع قليلا إلى 6.3 بالمئة في أبريل من 6.2 بالمئة في مارس. وفي فبراير، بلغ التضخم 5.8 بالمئة.

وكان قد قال صندوق النقد الدولي إن اتفاق تمويل جديدا قد يبدأ في النصف الثانى من 2020 مع تونس التي تعمل أيضا على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.

ينتهي خط التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة2.8 مليار دولار في أبريل الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد.