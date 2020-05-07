شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تنفى إلغاء مشروع إنشاء الخط السابع وتأجيله ليونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنها مستمرة فى مشروع التحديث والتطوير من خلال إنشاء الخط السابع .

ونفت الشركة فى بيان لها اليوم، ما تردد حول إلغاء مشروع إنشاء الخط السابع والاكتفاء بتحديث ماكينات الخط السادس.

وأضافت الشركة فى بيانها أنه سبق الإفصاح عن تأجيل مناقصة مشروع الخط السابع إلى 1 يونيو المقبل، بدلًا من 20 أبريل الماضى .

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وتقدمت 5 شركات لمناقصة شركة مصر للألومنيوم الخاصة بمشروع تطوير الخط السابع بتكنولوجيا متقدمة لإنتاج 250 ألف طن ألومنيوم مصهور سنوياً، وهم شركة BECHTEL، شركة HATCH، شركة SNC، شركة Home International، شركة PROJECAS، وتم تسليم المظاريف الخاصة بالمناقصة إلى اللجنة المختصة بفض المظاريف.

وأعلنت شركة مصر للألمنيوم (إيجيبتالوم)، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، طرح مناقصة عامة لتأهيل إحدى شركات الاستشارات الهندسية المتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألمنيوم فى إطار زيادة إنتاجها من الألمنيوم الأولي بمقدار 250 ألف طن سنوياً على مرحلتين بتكنولوجيا التيار العالي الحديثة، وذلك بالخط السابع في نجع حمادي.

وأوضحت شركة مصر للألمنيوم، فى بيانها السابق أنه يتم شراء كراسة المناقصة من مكتبها (2000 دولار أمريكي)، في الفترة من 20 فبراير وحتى 10 مارس 2020، على أن يكون موعد تقديم وفض المظاريف 20 أبريل2020، وهو ما تم تأجيله .

ولفتت مصر للألمنيوم، أن الشركة المؤهلة، ستتولى الدراسة البنكية، ودراسة الجدوى التفصيلية، واختيار تكنولوجيا التشغيل، والهندسة، والمشتريات، وإدارة التشغيل.