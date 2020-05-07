شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بجلسة نهاية الأسبوع بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.95% خاسراً 46.75 ليغلق عند مستوى 4861.92 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% خاسراً 58.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5230.17 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.57% خاسراً 23.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4137.93 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.89%، خاسراً 36.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4035.02 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 128 مليون سهم بقيمة 24.7 مليون دينار كويتى عبر 5689 صفقة.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.40%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.20%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%.

وجاء سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.71%، ثم شركة كي جي إل لوجيستك بنسبة 7.87%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.73% ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 10%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.09%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة أعيان العقارية، عن إتمام عملية التخارج من إحدى المحافظ العقارية التى تستثمر في جمهورية مصر العربية بشكل عيني، وذلك مقابل الحصول على عدد 1.995 مليون سهم فى شركة ذا سبوت للاستثمار العقارى تمثل ما نسبته 13.564% من رأسمالها وتبلغ قيمتها في دفاتر الشركة 40.8 مليون جنيه أى ما يعادل 798.3 ألف دينار كويتي، منوهة إلى أن شركة ذا سبوت للاستثمار العقارى هى المالكة لمول ذا سبوت بالتجمع الخامس.