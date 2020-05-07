شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق آسيا تتباين رغم بيانات صينية قوية غير متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية فى ختام تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لتطورات جائحة كورونا المستجد، وتقييم بيانات اقتصادية صينية تظهر ارتفاع الصادرات رغم التوقعات بإنخفاض حاد، وارتفع مؤشر "نيكي" عقب عودة الأسهم اليابانية للتداولات بعد عطلات رسمية منذ مطلع هذا الأسبوع، مع تراجع الين ، وأنهى "نيكي" التداولات مرتفعا بنسبة 0.28% عند 19674 نقطة، بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" 0.3% إلى 1426 نقطة.

وتراجع سهم "سوفت بنك" بنسبة 2.5% بعدما قدم الشريك المؤسس لـ "وي ورك" دعوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا اليابانية، بسبب التخلي عن عرض شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار من مساهمي الشركة المزودة لمساحات العمل المشتركة.

وبلغ مؤشر سوق الأوراق المالية الكوري الجنوبي "كوسبي" 1,928.61 نقطة بانخفاض 0.15% عند الإغلاق.

وانخفضت الأسهم الصينية مع تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.23% عند حوالي 2871.52 نقطة في حين انخفض مؤشر "شنتشن" المركب بنسبة 0.115% إلى حوالي 1788.21 نقطة، وانخفض مؤشر هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 0.74%.

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وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، قالت مصلحة الجمارك الصينية إن الصادرات ارتفعت 8.2% على أساس سنوي إلى 1.41 تريليون يوان (حوالي 198.8 مليار دولار أمريكي) في أبريل، مقارنة مع الانخفاض بنسبة 11.4% في الربع الأول.

وكشفت البيانات ارتفاع صادرات الصين على أساس شهري بنسبة 3.5%، وهو ما لم يكن متوقعا في أبريل على الرغم من تراجع الطلب الخارجي مع انتشار وباء "كوفيد-19".

وتراجعت الأسهم في أستراليا، مع إغلاق مؤشر "ستاندرد آند بورز200" منخفضا بنسبة 0.38% عند 5364.20 نقطة.

وانخفض مؤشر "إم إس سي أي آسيا" العام بنسبة 0.32%، فيما أغلقت لأسواق في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا اليوم /الخميس/ بسبب عطلات رسمية.