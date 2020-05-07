شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري الدولي يطلق خاصية التسجيل الذاتي فى المحفظة الذكية برسالة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المبادرة تساهم في مساعدة المصريين على الاشتراك بأمان في تطبيق المحفظة الذكية برسالة قصيرة لتنفيذ معاملاتهم البنكية بكل سهولة دون الحاجة إلى التعامل بالسيولة النقدية أثناء فترة تفشي فيروس كورونا

أعلن البنك التجاري الدولي CIB)) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر– عن إطلاق خاصية التسجيل الذاتي برسالة نصية قصيرة على المحفظة الذكية لعملاء البنك وغير عملاء البنك، كأول بنك في مصر يقوم بإطلاق هذه الميزة.

ويأتي إطلاق هذه الخاصية الجديدة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي تستهدف استبدال المعاملات النقدية الورقية بالمعاملات الإلكترونية خلال الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث قام البنك بتسهيل هذه العملية حتى يتمكن جميع العملاء، سواء كان لديهم حسابات مصرفية أو لا، من الاستفادة بخدمات المحفظة الذكية، وهي تطبيق على الهاتف المحمول يتيح للعملاء سداد الفواتير وتحويل الأموال لأي محفظة أخرى في مصر وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.

جدير بالذكر أن التسجيل في خدمات المحفظة الذكية متاح لأي مواطن مصري لديه بطاقة رقم قومي، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم 4435.

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وفي هذا السياق، صرح محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي، أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز جهود البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك عبر إتاحة الفرصة لجميع فئات وشرائح المجتمع المصري لتنفيذ معاملاتهم المالية اليومية من الهاتف المحمول دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19-).

وقد قام البنك خلال الفترة الماضية باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير تجربة بنكية سهلة وآمنة لجميع شرائح المجتمع، وذلك عبر توفير أفضل الحلول الرقمية، إلى جانب إلغاء الرسوم والمصروفات على معظم معاملات المحفظة الذكية لمدة 6 شهور وزيادة الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 30 ألف جنيه.

وأكد فرج على أن البنك التجاري الدولي لا يدخر جهدًا في سبيل تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الشمول المالي عبر تقديم باقة من أفضل الحلول الرقمية الابتكارية في السوق المصري. وأضاف أن البنك مستمر في تطوير المنتجات والخدمات التي تلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء وذلك عبر التواصل المستمر مع مختلف المجتمعات للتعرف على الاحتياجات الخاصة لكل عميل، مشيرًا إلى أن تنمية شرائح العملاء لا يقتصر على القدرات التي تتمتع بها النظم الداخلية للبنك، ولكن أيضًا على القيمة التي يقدمها البنك للعملاء من خلال التعرف على احتياجاتهم مباشرة.