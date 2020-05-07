شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تهبط بالبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 10183 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.47% ليصل إلى مستوى 1530 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 11690 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 3884 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 1164 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.51% ليصل إلى مستوى 1090 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 730 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركتر الأهرام للطباعة والتغليف، اميرالد للاستثمار العقارى 290 سهم، 50 سهم، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو 3500 سهم.

كما اشترى مجلس إدارة شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 40 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 73.198 ألف سهم، على التوالى، فيما باع مجلس إدارة شركة سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 43.5 مليون سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 33 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم العامة للصوامع والتخزين، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مطاحن مصر العليا، الاستثمار العقارى العربى، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للألومنيوم، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سماد مصر، العقارية للبنوك الوطنية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى،العبوات الطبية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مصر لصناعة الكيماويات، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الإسكندرية للغزل والنسيج، التعمير والاستشارات الهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، المتحدة للإسكان والتعمير، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، العامة لمنتجات الخزف والصينى، سيدى كرير للبتروكيماويات، مصرف أبوظبى الإسلامى، العربية لحليج الأقطان، البويات والصناعات الكيماوية.