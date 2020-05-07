شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محسن فاروق عضوا منتدبا جديدا لشركة النيل للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية،إحدى شركات القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام اليوم، عن تعيين محسن فاروق عضوا منتدبا للشركة، على أن يقوم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين انعقاد أول جمعية عامة غير عادية للشركة لاعتماد القرار خلفا للدكتور هشام عبد العزيز السيد .

وأعلن مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، ارتفاع صافي ربح الشركة قبل الضرائب خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 537%، على أساس سنوي.

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وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها سجلت صافي ربح شامل الضريبة بلغ 100 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل 2020، مقابل 15.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 67.18 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 11.29 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 671.99 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 503.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.