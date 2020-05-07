شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي HiSilicon يتصدر سباق الرقاقات الذكية بشحن 22.21 مليون وحدة ويطيح بمعالجات Qualcomm والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلاً عن موقع Androidcentral العالمي، أعلنت مؤسسة CINNO المتخصصة في الأبحاث السوقية في تقريرها، أن هواوي قد شحنت 22.21 مليون وحدة من رقاقة معالج HUAWEI HiSilicon في الربع الأول من عام 2020، مما أطاح بمعالجة Qualcomm من الصدارة، بعد أن انخفضت حصتها السوقية من 48.1% في العام الماضي إلى نسبة 32.8% في العام الجاري في الصين. حققت هواوي نسبة سوقية برقاقة معالجها HUAWEI HiSilicon بلغت 43.9% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بتحقيق نسبة سوقية بلغت 24.3% في الربع الأول من عام 2019.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات الهواتف الصينية بشكل كبير حيث بلغت 22% بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الربع الأول من عام 2020، تمكنت شركة هواوى من تحقيق إيرادات بلغت 25.7 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 1.4% سنوياً. وبهذا تظل هواوي تحتفظ بالمرتبة الثانية في قائمة أكبر مُصنعي الهواتف الذكية بالعالم، وتحتل المرتبة الأولي كأكبر مُصنع هواتف ذكية في الصين.

كما حققت هواوي زيادة في معدل مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعالم 2020 بنمو 6% ليصل عدد هواتفها المباعة إلى 28.7 مليون هاتف، وتصبح الشركة رقم واحد بالعالم في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الاول من عام 2020، متخطية عدد الهواتف المباعة من قبل أقرب منافسيها.

والجدير بالذكر، أن شركة HUAWEI HiSilicon للمعالجات تقوم بتصميم رقاقات المعالج ومعالج الرسومات من شركة ARM الشهيرة، بالإضافة الي أن رقاقة معالج Kirin 990 5G المزودة في هاتف HUAWEI P40 Pro تعد من أسرع رقاقات المعالج الموجودة حالياً بالأسواق العالمية.

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هواوي HiSilicon

المصادر:

https://www.androidcentral.com/huaweis-hisilicon-reportedly-overtakes-qualcomm-become-leading-chip-vendor-china