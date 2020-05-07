شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. البسملة بـ4 جنيهات والكوسة بـ 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 7-5 - 2020، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.6-3.25جنيها، بينما أسعار البطاطس 1.7 - 2.5 جنيهات، وأسعار الفاصوليا 4-6 جنيهات وسعر كيلو البصل يتراوح بين 3-7جنيهات، فيما سجل الباذنجان البلدى 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو بين 2-3 جنيهات، فيما تراوحت الكوسة بين 3-5 جنيهات، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6 جنيهات، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيها، والبسلة لتتراوح بين 4-6 جنيهات.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

وأكد النجيب أن السوق يعمل بكامل طاقته بالرغم من الإجازات الرسمية، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.