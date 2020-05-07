شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تختم تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.18% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحاً 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1922.61 نقطة، مدفوعا بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 182.4 مليون سهم محققة ما قيمته 188.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3833 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 10 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.17%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.79%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%.

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وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.39%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.57%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 40.2 مليون ورقة بقيمة 32.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 4.57%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2020، حيث حققت الشركة زيادة فى صافى الربح بلغت 82.8 مليون درهم إماراتي بواقع 3% زيادة مقارنة بنتائجها في الربع الأول من عام 2019، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 1% مدفوعة بسلاسل القيمة والأعمال التجارية، وجاءت إيرادات المياه المبردة مماثلة لنتائج العام الماضى، وارتفعت هوامش الربحية بصورة طفيفة عن العام السابق عند نسبة 55%، وانخفضت تكاليف التمويل تباعا لانخفاض الأسعار.

وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، أن المصاريف الإدارية والهامشية الأخرى ارتفعت وفقا لتوافر 10 ملايين درهم من المبالغ المستحقة ونتيجة لتقلص التكاليف بسبب انتشار وباء كورونا، وارتفعت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5% لتصل إلى 178.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2019 والتى بلغت 170.2 مليون درهم إماراتي.

فيما أعلنت شركة العربية للطيران، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 14 مايو، فى تمام الثانية مساء، لإطلاع المجلس على سير الأعمال التجارية والوضع المالي للربع الأول من عام 2020.