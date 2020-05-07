شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين حمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.67% خاسراً 8.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.73 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، بختام التعاملات 23.9 مليون سهم بقيمة 13 مليون درهم، وجاءت الزيادة بحجم التداول نتيجة إدراج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 شهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من اليوم الخميس.

وتراجع قطاع البنوك التجارية ببورصة البحرين، بنسبة 31.39%، بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.42% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 2%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.93%.

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كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.65% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن بنسبة 0.99%، شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 0.91%، شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.3%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.81% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.01%.

ومن جانبه قال البنك الأهلي المتحد، إنه سوف يتم تحديث الدراسات الفنية المختلفة المرتبطة بعملية لالاستحواذ من قبل بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وما سيتبع ذلك من تحليل لتأثيرها على صفقة الاستحواذ قبل استئناف إجراءات الاستحواذ، يأتى ذلك بعدما تلقى بيتك كتاباً من بنك الكويت المركزي يطلب فيه رسمياً من "بيتك" إعادة تقييم شاملة للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد (البحريني).

وقال بيتك، إن هذا الطلب بإعادة تقييم الاستحواذ يتم بعد استقرار الأوضاع واتضاح الآثار والتداعيات المترتبة على وباء فيروس كورونا؛ للنظر في جدوى عملية الاستحواذ.

وأوضح البنك، أن مجلس الإدارة حريص على مصالح المساهمين والمستثمرين من خلال تبني أقصى درجات الحيطة والحذر، وأن قرار بنك الكويت المركزي يتماشى مع توجيهات مجلس إدارة "بيتك".